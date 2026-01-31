Assurdo a Cerignola | auto rubate e cannibalizzate abbandonate nei terreni confiscati alla mafia

A Cerignola, la scena è surreale. Due auto rubate sono state abbandonate nei terreni confiscati alla mafia, quelli dedicati a Michele Cianci, vittima di mafia. Le vetture sono state cannibalizzate, smontate pezzo per pezzo, e lasciate lì, come se nulla fosse. La scoperta ha scioccato chi conosceva bene le storie di queste terre e di chi ci ha perso la vita.

