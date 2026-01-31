Assurdo a Cerignola | auto rubate e cannibalizzate abbandonate nei terreni confiscati alla mafia
A Cerignola, la scena è surreale. Due auto rubate sono state abbandonate nei terreni confiscati alla mafia, quelli dedicati a Michele Cianci, vittima di mafia. Le vetture sono state cannibalizzate, smontate pezzo per pezzo, e lasciate lì, come se nulla fosse. La scoperta ha scioccato chi conosceva bene le storie di queste terre e di chi ci ha perso la vita.
Due auto, rubate e cannibalizzate, sono state abbandonate nei terreni confiscati alla mafia e intitolati a 'Michele Cianci', vittima di mafia, a Cerignola. "Il bene confiscato alla mafia, secondo alcuni delinquenti incalliti e impuniti, può diventare luogo di abbandono di auto rubate", denunciano.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
