Assurdo a Cerignola | auto rubate e cannibalizzate abbandonate nei terreni confiscati alla mafia

31 gen 2026

A Cerignola, la scena è surreale. Due auto rubate sono state abbandonate nei terreni confiscati alla mafia, quelli dedicati a Michele Cianci, vittima di mafia. Le vetture sono state cannibalizzate, smontate pezzo per pezzo, e lasciate lì, come se nulla fosse. La scoperta ha scioccato chi conosceva bene le storie di queste terre e di chi ci ha perso la vita.

Due auto, rubate e cannibalizzate, sono state abbandonate nei terreni confiscati alla mafia e intitolati a 'Michele Cianci', vittima di mafia, a Cerignola. "Il bene confiscato alla mafia, secondo alcuni delinquenti incalliti e impuniti, può diventare luogo di abbandono di auto rubate", denunciano.🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

