Venerdì sera, la gara tra Rai 1 e Canale 5 si è giocata tutta sulla fiction “Colpa dei Sensi”. La nuova serie di Canale 5, con Gabriel Garko e Anna Safroncik, ha ottenuto un grande successo, superando la concorrenza e attirando milioni di spettatori. I dati Auditel confermano che il pubblico ha preferito questa produzione, confermando la forza del canale di Mediaset in questa fascia oraria.

Marisa Passera spegne le candeline: il segreto dietro il sorriso più amato di Radio Deejay e quel legame indissolubile con il pubblico Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio Chi è il padre di Luisa Ranieri? Tutta la verità sui suoi legami familiari Colpa dei Sensi, la nuova fiction di Canale 5 con Gabriel Garko e Anna Safroncik, ha conquistato 2.755.000 spettatori con uno share del 18.7%, battendo Tali e Quali su Rai 1, che si è fermato a 2. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Ascolti TV di venerdì 30 gennaio 2026: i dati Auditel mostrano la sfida tra Rai 1 e Canale 5 con il successo di “Colpa dei Sensi”

Approfondimenti su Colpa dei Sensi

Venerdì sera si è acceso il duello tra Rai1 e Canale 5.

Questa sera si sono sfidate su due reti diverse.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Colpa dei Sensi

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri venerdì 23 gennaio chi ha vinto tra Tali e Quali, La Ruota dei Campioni e Quarto Grado; Ascolti tv 23 gennaio: chi ha vinto tra Tali e Quali e La ruota dei campioni, i dati di Affari Tuoi; Ascolti tv ieri (23 gennaio): Gerry Scotti inarrestabile con la Ruota, Tali e Quali si conferma con numeri solidi; Ascolti tv venerdì 23 gennaio: chi ha vinto tra Orietta Berti (Tali e Quali) e Marcella Bella-Rita Pavone (La Ruota dei Campioni).

Ascolti TV Venerdì 30 Gennaio 2026. trionfa la nuova fiction Colpa dei sensi su Canale5Venerdì 30 gennaio la prima serata televisiva ha visto protagonisti la finale di Tali e quali 2026 su Rai1 e il debutto della nuova fiction Colpa dei sensi su Canale5. Di seguito tutti ... quilink.it

Ascolti TV 30 gennaio, chi ha vinto la sfida tra Tali e quali 2026 e Colpa dei sensiChi ha vinto la sfida degli ascolti tv tra la finale di Tali e Quali 2026 su Rai1 e la fiction Colpa dei Sensi su Canale 5 ... fanpage.it

Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di venerdì 30 gennaio 2026: i dati Auditel - facebook.com facebook

#AscoltiTV | Venerdì 30 Gennaio 2026. #ColpaDeiSensi debutta al 18.7%, #TalieQuali chiude al 18.3%. De Martino 24.2% vs Scotti 25.6% Tutti i dati x.com