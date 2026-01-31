Dopo la sconfitta inattesa di Jannik Sinner contro Novak Djokovic nelle semifinali degli Australian Open 2026, si apre un dibattito tra esperti e tifosi. Panatta ha commentato il match dicendo che il “fenomeno” Djokovic ha sconfitto l’uomo imbattibile, paragonandolo a un serpente a sonagli. La partita ha sorpreso tutti, con Djokovic che ha mostrato ancora una volta la sua classe, lasciando senza parole gli appassionati di tennis. Ora si attende di capire come si svilupperà la finale e se Sinner saprà reagire a

È tempo di analisi e riflessioni dopo la sconfitta inattesa di Jannik Sinner nella semifinale degli Australian Open 2026 contro Novak Djokovic. Il successo del serbo al quinto set è arrivato come un fulmine a ciel sereno per chi già si preparava a una nuova finale tra l’altoatesino e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Invece, sarà Nole ad affrontare lo spagnolo nell’atto conclusivo di domani, con inizio alle 9:30 italiane. Un match dall’andamento particolare, nel quale Sinner ha pagato a caro prezzo le occasioni non sfruttate e una minore lucidità nei momenti decisivi. Di contro, Djokovic è stato straordinario nei cosiddetti pressure point e, con pieno merito, si è conquistato l’accesso alla finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Adriano Panatta: “Il fenomeno ha sconfitto l’uomo imbattibile, Djokovic è come un serpente a sonagli”

