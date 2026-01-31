A Longobucco riprende servizio il 118 | il ritorno al pronto soccorso come vittoria per i diritti sanitari locali
A Longobucco torna operativo il servizio di emergenza 118, dopo anni di inattività. Dal 2 febbraio 2026, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha riattivato la postazione di emergenza territoriale, portando un sospiro di sollievo alla comunità. La ripresa significa che i cittadini potranno ora contare su un pronto intervento più rapido e sicuro. La notizia è una vittoria per chi da tempo chiedeva una risposta concreta ai problemi di salute sul territorio.
A Longobucco, nel cuore della Calabria silana, riprende servizio il 118 dopo anni di interruzione. Dal 2 febbraio 2026, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha attivato una postazione di emergenza territoriale, segnando un passaggio fondamentale per una comunità che da tempo vive con l’incertezza e la vulnerabilità legate alla mancanza di servizi sanitari di emergenza. Il ritorno del soccorso urgente non è un evento isolato né un gesto di benevolenza: è la risposta concreta a una richiesta di diritto alla salute che si è fatta sempre più pressante. La decisione arriva dopo mesi di mobilitazione dei cittadini, di proteste silenziose ma decise, e di pressioni politiche che hanno portato a un’azione concreta da parte delle istituzioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
