Vincitù sceglie Hub Affiliations | accordo di esclusiva per la gestione dell’intera rete di affiliazione

Vincitù firma un accordo di esclusiva con Hub Affiliations per gestire tutta la rete di affiliazione. L’azienda, nota nel mercato italiano per affidabilità e trasparenza, punta a un percorso di crescita stabile nel tempo. La collaborazione mira a rafforzare la presenza online e a offrire un servizio più strutturato ai propri partner.

Vincitù, un brand solido che sceglie una visione di lungo periodo Vincitù si è affermata negli anni come una realtà autorevole sul mercato italiano regolamentato, distinguendosi per affidabilità, attenzione al gioco responsabile e capacità di costruire un rapporto trasparente con i propri utenti. La scelta di affidare in via esclusiva la gestione e lo sviluppo della rete di affiliazione a Hub Affiliations nasce dalla volontà di compiere un ulteriore salto di qualità, strutturando un modello di crescita basato su competenze verticali, controllo dei processi e valorizzazione dell’ecosistema editoriale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Vincitù sceglie Hub Affiliations: accordo esclusivo per la gestione della rete di affiliazione

