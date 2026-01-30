Un podcast sulle Olimpiadi dal 6 febbraio

Da ilpost.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Bordone lancia un nuovo podcast dedicato alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Ogni giorno, dal 6 al 22 febbraio, alle 18, il giornalista propone approfondimenti e aggiornamenti sull’evento che sta attirando l’attenzione di tutta Italia. Gli ascoltatori possono aspettarsi notizie, storie e curiosità direttamente dal cuore dei Giochi, ascoltando il racconto quotidiano di Bordone.

Il podcast di Matteo Bordone sulle Olimpiadi di Milano-Cortina: tutti i giorni dal 6 al 22 febbraio, intorno alle 18. 🔗 Leggi su Ilpost.it

un podcast sulle olimpiadi dal 6 febbraio

© Ilpost.it - Un podcast sulle Olimpiadi, dal 6 febbraio

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina

Milano Cortina 2026: Le Olimpiadi Invernali dal 6 al 22 Febbraio sulla RAI

Le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio, portando in Italia eventi sportivi di livello internazionale.

Oroscopo settimanale dal 2 febbraio all’8 febbraio 2026: amore, lavoro e fortuna per tutti i segni

Questa settimana, dal 2 all’8 febbraio, le stelle portano novità per tutti i segni zodiacali.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

1956 - 2026 IL RITORNO DELLE OLIMPIADI A CORTINA | Episodio 25

Video 1956 - 2026 IL RITORNO DELLE OLIMPIADI A CORTINA | Episodio 25

Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina

Argomenti discussi: Olimpiadi, il rovescio della medaglia-podcast il 2 febbraio; Milano Cortina 2026: il Sole racconta le Olimpiadi dall’avvicinamento alla chiusura dei Giochi; Milano-Cortina 2026: a due settimane dai Giochi solo un’opera su sei è completata; Milano Cortina 2026. Essere Campioni.

un podcast sulle olimpiadiMilano Cortina 2026: il Sole racconta le Olimpiadi dall’avvicinamento alla chiusura dei Giochiil Gruppo Il Sole 24 ORE mette in campo un sinergico sistema di informazione e approfondimento che accompagna l’evento olimpico attraverso tutti i suoi media: quotidiano, digitale, Radio 24, TV, agenz ... ilsole24ore.com

'Vite in campo', ciclo incontri sulle Olimpiadi che hanno cambiato la storiaTre storie olimpiche per raccontare la forza dello sport come leva di trasformazione individuale e collettiva. (ANSA) ... ansa.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.