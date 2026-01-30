Un podcast sulle Olimpiadi dal 6 febbraio

Matteo Bordone lancia un nuovo podcast dedicato alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Ogni giorno, dal 6 al 22 febbraio, alle 18, il giornalista propone approfondimenti e aggiornamenti sull’evento che sta attirando l’attenzione di tutta Italia. Gli ascoltatori possono aspettarsi notizie, storie e curiosità direttamente dal cuore dei Giochi, ascoltando il racconto quotidiano di Bordone.

Il podcast di Matteo Bordone sulle Olimpiadi di Milano-Cortina: tutti i giorni dal 6 al 22 febbraio, intorno alle 18.

