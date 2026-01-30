Un piano straordinario per l’Umbria

30 gen 2026

Il 2026 inizia sotto pressione per l’economia dell’Umbria. Giammarco Urbani, presidente di Confindustria Umbria, descrive una situazione difficile e mette in chiaro che servono interventi concreti. Presenta anche un piano speciale per la regione, con l’obiettivo di rilanciare le imprese e creare nuove opportunità. La strada è in salita, ma ci sono proposte chiare per affrontare le sfide.

IL 2026 si apre in un contesto complesso per l’economia. È il presidente di Confindustria Umbria, Giammarco Urbani, a fare il quadro della situazione e a tracciare le linee per il futuro. Quali sono i punti di forza dell’industria umbra e quali le sfide più urgenti? "Il 2026 si apre in uno scenario articolato, ma l’ industria umbra può contare su alcuni punti di forza significativi: la qualità del tessuto manifatturiero, la capacità di molte imprese di operare nelle filiere nazionali e internazionali e una diffusa propensione all’innovazione. Allo stesso tempo, le sfide non mancano. Pesano l’incertezza del contesto internazionale, il costo dell’energia, la complessità regolatoria e la difficoltà a reperire capitale umano qualificato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

