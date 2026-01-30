Un giorno in pretura | tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi 30 gennaio

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di

Questa sera, venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Un giorno in Pretura, programma tv di genere documentaristico-criminologico ideato da Roberta Petrelluzzi. È la terza trasmissione più longeva della terza rete Rai dopo il TG3 e Geo. La trasmissione è l'evoluzione del programma In pretura, andato in onda sempre su Rai 3 dal 1985 al 1987. Anticipazioni. Sono passati dieci anni dal rapimento e dall'uccisione di Giulio Regeni. Il giovane ricercatore dell'Università di Cambridge sarà ricordato in "Verità per Giulio Regeni" di Daniele Ongaro – Speciale "Un giorno in Pretura" di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra – in onda stasera.

Riparte Un giorno in pretura con lo speciale dedicato al processo per la morte di Giulio RegeniA dieci anni dalla scomparsa, la trasmissione di Roberta Petrelluzzi ricostruisce tutte le tappe: dal sequestro in Egitto fino alla morte. Ancora senza colepevoli ... iodonna.it

Un giorno in Pretura stasera su Rai 3, lo speciale su Giulio Regeni a 10 anni dalla morteA dieci anni dalla morte del ricercatore Roberta Petrelluzzi dedica una puntata speciale di Un giorno in Pretura al caso Giulio Regeni: stasera alle 21.25 su Rai 3. movieplayer.it

Nel giorno in cui la Corte Costituzionale si pronuncia sulla ripresa del processo per l’omicidio di Giulio Regeni, Roberta Petrelluzzi ripercorre la vicenda segnata da attese, silenzi e richieste di verità. #UnGiornoinPretura stasera alle 21.20 su #Rai3 #veritàper x.com

Nel giorno in cui la Corte Costituzionale si pronuncia sulla ripresa del processo per l’omicidio di Giulio Regeni, Roberta Petrelluzzi ripercorre la vicenda segnata da attese, silenzi e richieste di verità. Speciale #UnGiornoinPretura, questa sera alle 21.20 su #R facebook