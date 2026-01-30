Un uomo di 80 anni, John Eric Spiby, finisce nei guai per aver prodotto Valium falso. La sua storia ricorda quella di un personaggio uscito da un film come Breaking Bad, ma invece di un’America criminale, siamo in Italia. Spiby aveva una vita tranquilla, poi ha deciso di mettersi a fabbricare farmaci contraffatti e ora rischia di finire in prigione. La sua attività si è scoperta grazie alle indagini delle forze dell’ordine, che hanno sequestrato grandi quantità di medicinali falsi. La vicenda ha fatto scattare l’

Sotto un cielo diverso quella di John Eric Spiby sarebbe la storia edificante di un poveraccio che ha un colpo di fortuna alla Frank Capra, coglie il messaggio divino, si mette a lavorare duro e crea un impero. Invece ora John, 80 anni, è in un carcere non specificato dell’area metropolitana di Manchester, dove dovrebbe scontare una condanna a 16 anni e sei mesi di prigione per il suo ruolo nella creazione di un impero del crimine. Spiby nasce nel 1945 a Wigan, città orgogliosamente proletaria ma devastata dal declino industriale post-Thatcher. Non lontana da Sherwood, la foresta in cui la leggenda popolare ha creato il mito di Robin Hood, nobile che, in rivolta contro il potere dittatoriale dello sceriffo di Nottingham, ruba ai ricchi per dare ai poveri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un criminale alla Breaking Bad: la storia di Spiby, 80 anni, produttore di Valium fasullo

Approfondimenti su John Eric Spiby

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su John Eric Spiby

Argomenti discussi: Hollywood contro l’ICE: È un’organizzazione criminale, non possiamo rimanere a guardare; Riccardo Tozzi: Toni Chichiarelli e quell’incrocio tra terrorismo, criminalità e servizi deviati; L'Ice arresta un bambino di 5 anni a Minneapolis. Lo choc della scuola: Usato come esca per catturare il padre. Come può essere classificato come criminale?; La Cina giustizia 11 membri del clan criminale Ming.

Un solo iPhone rubato ha portato alla scoperta di una rete criminale internazionaleUn utente a cui era stato rubato il suo iPhone ha, inavvertitamente, dato il via a un'indagine che ha portato allo smantellamento di una rete criminale internazionale, specializzata nel contrabbando ... hwupgrade.it

Alle 17:00, continua la retrospettiva di Breaking Bad, serie TV ritenuta da molti come la "migliore di sempre"! Analizziamo le puntate dalla 5x04 alla 5x06, soffermandoci sui personaggi, sulla loro "evoluzione" e sui colpi di scena! - facebook.com facebook