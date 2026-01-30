Uccise neonata con l’acido ex dipendente di un asilo nido condannata a 30 anni in appello
Un’ex dipendente di un asilo nido è stata condannata a 30 anni di carcere in appello. La donna è stata riconosciuta colpevole di aver somministrato volontariamente acido a una neonata, provocandone la morte. La sentenza chiude un caso che ha scioccato molti e mette in luce la gravità delle accuse.
(Adnkronos) – Un'ex dipendente di un asilo nido è stata condannata a 30 anni di carcere in appello dopo essere stata riconosciuta colpevole di aver provocato volontariamente la morte di una neonata somministrandole una dose abbondante di detergente per la casa a base di acido. A emettere la sentenza è stata, dopo tre giorni di.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
