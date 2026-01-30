Tutti gli appuntamenti da non perdere nel primo weekend di febbraio a Como

Questo primo weekend di febbraio a Como si presenta con il cielo che si apre al sole, anche nella domenica. Le temperature si mantengono miti e invitano a uscire, ma per chi preferisce restare al coperto, ci sono diverse proposte in città. Dalle mostre alle iniziative culturali, ecco cosa non bisogna perdere per vivere al meglio questi giorni.

Ultimi giorni della merla con il tempo che promette sole anche nella prima domenica di febbraio. Ecco dunque i nostri suggerimenti "indoor" per questo fine settimana in città. Una guida con tutti gli eventi culturali più importanti a Como e dintorni. Arriva in città la mostra "Paolo Rossi & The Football Legends", in programma a Palazzo del Broletto e in San Pietro in Atrio a Como dal 16 gennaio al 19 aprile 2026, in concomitanza con lo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026.

