Trent’anni fa Magic Johnson tornò a giocare dopo aver annunciato di essere sieropositivo. La sua presenza in campo cambiò per sempre la percezione dell’Aids, dimostrando che si può vivere bene anche con questa malattia. Dopo quattro anni e mezzo dall’annuncio, il campione dei Lakers tornò a calcare il parquet, lasciando un segno ancora vivo nel mondo dello sport.

Trent’anni fa un campione magico riapparve all’improvviso nel suo giardino dei giochi. Aveva vinto la Morte, era arrivato il momento di festeggiare la vita. Vestiva di giallo, qua e là striature blu: aveva la canotta con il numero 32. Al Forum lo accolsero come si accoglie un uomo che esce dalle tenebre, con il sollievo di chi è testimone di una resurrezione. Il campione magico era appesantito dagli anni, dal dolore e dall’assenza. Ma ci sapeva ancora fare, oh se ci sapeva fare. Gli bastarono pochi minuti perché nei muscoli riaffiorasse la memoria del fenomeno che era stato. Il 30 gennaio 1996 - esattamente trent’anni fa - Magic Johnson tornò in campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Trent’anni fa Magic riapparve. E cambiò per sempre la percezione dell'Aids

