Toro ecco il nuovo regista | Prati ha firmato e sarà disponibile contro il Lecce
Il Torino annuncia il nuovo regista: Prati ha firmato e sarà a disposizione già dalla partita contro il Lecce. Dopo aver preso Obrador dal Cagliari, i granata continuano a muoversi sul mercato. Potrebbero arrivare altre novità nelle prossime ore.
Matteo Prati è un centrocampista del Toro. È il secondo volto nuovo del mercato invernale granata, dopo l’arrivo dell’esterno sinistro Obrador dal Benfica. Al Filadelfia, nelle ultime settimane, era arrivato anche l’interessante difensore colombiano Rivas, classe 2008: si allena con la Primavera, ma avrà una prospettiva da prima squadra. In queste ore il club granata è molto attivo sul mercato: a breve, sono possibili ulteriori novità. E’ stato il giorno di Matteo Prati, centrocampista centrale di ordine e disciplina che il direttore sportivo Gianluca Petrachi consegna al tecnico Marco Baroni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Sconfitta meritata, non ha funzionato nulla | Post Lecce-Torino (2-1)
Il mega plastico ferroviario di Torino si può visitare di nuovo: ecco le date dell'apertura straordinariaApertura sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, gli organizzatori confermano l’evento anche con la manifestazione prevista a Torino ... torino.corriere.it
Torino, ecco il sostituto di Asllani: visite mediche per Matteo Prati(ANSA) - TORINO, 30 GEN - Il Torino ha definito un'operazione di calciomercato con il Cagliari, il nuovo rinforzo a centrocampo sarà Matteo Prati. Il classe 2003 ha raggiunto il ... firenzeviola.it
#Calciomercato #Torino: non solo #Prati, un nuovo centrale sul taccuino di #Petrachi Il Toro ha bisogno di rinforzare la difesa: ecco il nuovo nome sulla lista di mercato #Torino #Torinofc #Toronews Qui l’articolo completo x.com
TORO: NO... ASSLANI NON ERA IL NUOVO PECCI... facebook
