Il Torino annuncia il nuovo regista: Prati ha firmato e sarà a disposizione già dalla partita contro il Lecce. Dopo aver preso Obrador dal Cagliari, i granata continuano a muoversi sul mercato. Potrebbero arrivare altre novità nelle prossime ore.

Matteo Prati è un centrocampista del Toro. È il secondo volto nuovo del mercato invernale granata, dopo l’arrivo dell’esterno sinistro Obrador dal Benfica. Al Filadelfia, nelle ultime settimane, era arrivato anche l’interessante difensore colombiano Rivas, classe 2008: si allena con la Primavera, ma avrà una prospettiva da prima squadra. In queste ore il club granata è molto attivo sul mercato: a breve, sono possibili ulteriori novità. E’ stato il giorno di Matteo Prati, centrocampista centrale di ordine e disciplina che il direttore sportivo Gianluca Petrachi consegna al tecnico Marco Baroni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Toro, ecco il nuovo regista: Prati ha firmato e sarà disponibile contro il Lecce

Approfondimenti su Toro Obrador

Anguissa, centrocampista del Napoli, ha subito un infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Sconfitta meritata, non ha funzionato nulla | Post Lecce-Torino (2-1)

Ultime notizie su Toro Obrador

Argomenti discussi: Il Toro è in punizione, Petrachi lavora sul mercato: ecco le nuove mosse del ds. E Baroni...; Uguale, ma diverso: ecco il nuovo casco di Max Verstappen; Calciomercato Torino: non solo Prati, un nuovo centrale sul taccuino di Petrachi; Cadillac Escalade, ecco com'è il nuovo Suv blindato di Donald Trump.

Il mega plastico ferroviario di Torino si può visitare di nuovo: ecco le date dell'apertura straordinariaApertura sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, gli organizzatori confermano l’evento anche con la manifestazione prevista a Torino ... torino.corriere.it

Torino, ecco il sostituto di Asllani: visite mediche per Matteo Prati(ANSA) - TORINO, 30 GEN - Il Torino ha definito un'operazione di calciomercato con il Cagliari, il nuovo rinforzo a centrocampo sarà Matteo Prati. Il classe 2003 ha raggiunto il ... firenzeviola.it

#Calciomercato #Torino: non solo #Prati, un nuovo centrale sul taccuino di #Petrachi Il Toro ha bisogno di rinforzare la difesa: ecco il nuovo nome sulla lista di mercato #Torino #Torinofc #Toronews Qui l’articolo completo x.com

TORO: NO... ASSLANI NON ERA IL NUOVO PECCI... facebook