Todi al via il maxi-restauro delle mura urbiche | stanziati 4,7 milioni di euro

Todi si prepara a rinnovare le sue mura storiche. È partito il maxi-restauro, con 4,7 milioni di euro già stanziati. L’intervento mira a mettere in sicurezza le mura e a valorizzare il colle, secondo quanto annunciato dall’assessore Moreno Primieri. I lavori dovrebbero partire a breve e coinvolgeranno un intervento importante sulla struttura, considerata un patrimonio della città.

Todi, tutto pronto per il maxi-restauro delle mura urbiche grazie allo stanziamento di 4,7 milioni di euro per "un intervento epocale per la sicurezza e la valorizzazione del colle" secondo l'assessore Moreno Primieri. L’intervento, che segue i lavori già ultimati in tratti critici come via della Fabbrica e l’area prossima a Porta Perugina, si concentrerà sull’estensione del recupero conservativo oltre la salita di San Carlo. "Siamo di fronte a un investimento senza precedenti che permetterà di restituire dignità e sicurezza a uno dei simboli identitari di Todi - dichiara l’assessore Moreno Primieri -N on si tratta solo di un restauro estetico, ma di un’operazione complessa che integra indagini geologiche d'avanguardia per risolvere antichi problemi di dissesto e migliorare l'accessibilità pedonale tra le pendici del colle e il centro abitato".🔗 Leggi su Perugiatoday.it

