Strasburgo-Paris Saint Germain domenica 01 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Luis Enrique rischia in Alsazia senza Kvaratskhelia

Questa domenica sera il PSG di Luis Enrique scende in campo in Alsazia contro lo Strasburgo. I campioni in carica arrivano dalla sconfitta contro il Newcastle e cercano punti per non perdere il passo in classifica. Kvaratskhelia non sta bene e rischia di restare in panchina. Il match si gioca alle 20:45, con il Paris Saint Germain che vuole tornare alla vittoria dopo le ultime difficoltà.

Fermati in casa dal Newcastle ad un passo dagli ottavi di finale i campioni uscenti del Paris Saint Germain chiudono questo ventesimo turno di Ligue1 sul campo dello Strasburgo. Praticamente O’Neill ha ripreso la squadra laddove l’aveva lasciata Rosenior: 3 vittorie in altrettante gare tra coppa di Francia e campionato e squadra tornata in piena corsa anche per il quarto posto. Contro. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Strasburgo-Paris Saint Germain (domenica 01 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Luis Enrique rischia in Alsazia senza Kvaratskhelia Approfondimenti su Strasburgo Paris Saint Germain Strasburgo-Paris Saint Germain (domenica 01 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici I campioni uscenti del Paris Saint Germain affrontano lo Strasburgo in trasferta, dopo essere stati fermati dal Newcastle in Champions League. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Strasburgo Paris Saint Germain Argomenti discussi: Luis Enrique: aspettative PSG alle stelle dopo un Triplete impossibile, stratosferico; Strasbourg v Paris Saint-Germain: European push meets title chase; Ligue 1, Strasburgo-PSG streaming gratis: dove guardare la diretta tv live; Strasburgo e PSG pareggiano in una partita spettacolare. Pronostico Strasburgo vs Paris Saint-Germain – 1 Febbraio 2026Il confronto di Ligue 1 tra Strasburgo e Paris Saint-Germain si giocherà il 1 Febbraio 2026 alle 20:45 allo Stadio de la Meinau. Una cornice classica per una ... news-sports.it Ligue 1, dove vedere Strasburgo-Paris Saint Germain: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioniSi gioca la ventesima giornata del campionato di Premier League 2023/24. Il Racing Club Strasburgo di Patrick Vieira ospita il Paris Saint Germain di Luis Enrique. Le due compagini si affrontano oggi, ... news.superscommesse.it Meraviglie gotiche d’Europa: viaggio tra 20 capolavori d’architettura viaggi.corriere.it/itinerari-e-lu… #Francia #Germania #Paris #Rouen #Colonia #Lovanio #Strasburgo #Bruxelles #gotico #arte #gotica #Belgio #Belgium #France x.com Photo by Willy Ronis "Aubervilliers" Paris, 1950 - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.