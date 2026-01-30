Soldata si suicida dopo abusi sessuali in caserma due ufficiali a processo | Non fecero nulla per aiutarla
La giovane soldatessa Jaysley Beck si è tolta la vita nel 2021, a soli 19 anni, dopo aver subito abusi sessuali nella caserma. Due ufficiali sono ora sotto processo, accusati di non aver fatto nulla per aiutarla. La vicenda ha scosso l’opinione pubblica e riaccende il dibattito sulla tutela dei militari e i sistemi di tutela interna.
Nel 2021 la soldata Jaysley Beck si è tolta la vita a 19 anni dopo aver subito abusi sessuali in caserma. Ora due ufficiali dell'esercito britannico sono stati incriminati e verranno processati dalla Corte marziale. Consapevoli di quanto accadeva alla ragazza, non sarebbero intervenuti per aiutarla.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Jaysley Beck
“Arrestatemi o uccido mia moglie”: si “costituisce” in caserma a Napoli, tormentava la ex da anni
Abusi sessuali sulla nipote 14enne, “se lo racconti arrivano gli spiriti maligni”. Condannati marito e moglie
La coppia condannata per aver abusato della nipote 14enne più di dieci anni fa in provincia di Napoli ha ricevuto ora l’ordine di arresto.
Ultime notizie su Jaysley Beck
Argomenti discussi: Un soldato britannico, mentre partecipa al funerale di nove suoi commilitoni, subisce un trauma e poi si suicida; Trump sminuisce ruolo Nato in Afghanistan, la rabbia di Londra; Soldato ucraino abbatte un drone suicida russo con un solo colpo, esplode a pochi metri di distanza - tutto filmato.
Mo: morto suicida soldato Idf, è il 22esimo a togliersi la vita nel 2025Tel Aviv, 1 gen. (Adnkronos) - Un soldato del corpo del genio da combattimento delle Idf si è suicidato ieri nel sud di Israele, diventando il 22esimo soldato in servizio attivo delle Idf ad essersi ... iltempo.it
La vicenda di Paolo Mendico, lo studente di #Fondi morto suicida: è stata sospesa la preside dell’istituto dove il ragazzo andava a scuola. #Tg1 Elena De Vincenzo - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.