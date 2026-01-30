Soldata si suicida dopo abusi sessuali in caserma due ufficiali a processo | Non fecero nulla per aiutarla

La giovane soldatessa Jaysley Beck si è tolta la vita nel 2021, a soli 19 anni, dopo aver subito abusi sessuali nella caserma. Due ufficiali sono ora sotto processo, accusati di non aver fatto nulla per aiutarla. La vicenda ha scosso l’opinione pubblica e riaccende il dibattito sulla tutela dei militari e i sistemi di tutela interna.

Nel 2021 la soldata Jaysley Beck si è tolta la vita a 19 anni dopo aver subito abusi sessuali in caserma. Ora due ufficiali dell'esercito britannico sono stati incriminati e verranno processati dalla Corte marziale. Consapevoli di quanto accadeva alla ragazza, non sarebbero intervenuti per aiutarla.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Jaysley Beck “Arrestatemi o uccido mia moglie”: si “costituisce” in caserma a Napoli, tormentava la ex da anni Abusi sessuali sulla nipote 14enne, “se lo racconti arrivano gli spiriti maligni”. Condannati marito e moglie La coppia condannata per aver abusato della nipote 14enne più di dieci anni fa in provincia di Napoli ha ricevuto ora l’ordine di arresto. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Jaysley Beck Argomenti discussi: Un soldato britannico, mentre partecipa al funerale di nove suoi commilitoni, subisce un trauma e poi si suicida; Trump sminuisce ruolo Nato in Afghanistan, la rabbia di Londra; Soldato ucraino abbatte un drone suicida russo con un solo colpo, esplode a pochi metri di distanza - tutto filmato. Mo: morto suicida soldato Idf, è il 22esimo a togliersi la vita nel 2025Tel Aviv, 1 gen. (Adnkronos) - Un soldato del corpo del genio da combattimento delle Idf si è suicidato ieri nel sud di Israele, diventando il 22esimo soldato in servizio attivo delle Idf ad essersi ... iltempo.it La vicenda di Paolo Mendico, lo studente di #Fondi morto suicida: è stata sospesa la preside dell’istituto dove il ragazzo andava a scuola. #Tg1 Elena De Vincenzo - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.