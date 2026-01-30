Se la famiglia diventa fragile un aiuto c’è | Medihospes e la comunità mamma-bambino Biancaneve

A Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, la comunità Biancaneve accoglie dieci minori fino a 14 anni. Un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà. Educatori professionali seguono i bambini ogni giorno, offrendo loro un ambiente sicuro e supporto reale. Sara Didiomede, coordinatrice della comunità, spiega che Biancaneve esiste davvero, non è una favola.

“Biancaneve esiste e non è una favola, è una comunità educativa della cooperativa Medihospes, accoglie dieci minori, fino a 14 anni di età, accompagnati ogni giorno da educatori professionali” dice Sara Didiomede, educatrice professionale e coordinatrice di questa comunità, a Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo. “Garantiamo ai giovanissimi ospiti la presenza stabile di figure adulte, un riferimento sicuro per chi temporaneamente non può vivere nel proprio nucleo familiare di origine”. Didiomede ci introduce ad un sistema di accoglienza spesso poco conosciuto, ma centrale nelle politiche sociali italiane: quello delle comunità educative per minori e delle comunità mamma-bambino, descrivendo nel concreto il lavoro di Medihospes, una grande cooperativa sociale italiana, 6000 soci e lavoratori che ogni anno assistono 20mila persone, con oltre 5milioni di ore lavorative. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

