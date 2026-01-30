Sanremo Story | quando perdere significa diventare leggenda

A Sanremo, non sempre chi arriva primo diventa il grande vincitore. La storia di molti artisti come Vasco e Mia Martini dimostra che perdere può portare comunque a lasciare un segno indelebile. Questa manifestazione ha visto spesso personaggi che, pur non conquistando il primo posto, sono entrati nel cuore del pubblico e nella leggenda del festival.

Chi l’ha detto che a Sanremo vince chi arriva primo? Da Vasco a Mia Martini, ecco alcuni “perdenti” di lusso. Chi l’ha detto che a Sanremo vince chi arriva primo? Da Vasco a Mia Martini, ecco alcuni “perdenti” di lusso che hanno fatto la storia della musica italiana Sanremo 2026 è ormai dietro l’angolo. Dal 24 al 28 febbraio, con Carlo Conti, Achille Lauro e Laura Pausini a tenere le redini, la musica tornerà a prendersi l’Ariston. Ma parliamoci chiaro, senza giri di parole: chi bazzica il Festival da una vita lo sa che la classifica finale è, il più delle volte, un terno al lotto che premia il rassicurante e l’ovvio. 🔗 Leggi su Novella2000.it

