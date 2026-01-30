Sanità | una nuova apparecchiatura ad alta tecnologia per la Gastroenterologia del Maggiore

L’ospedale Maggiore di Parma ha ricevuto una nuova apparecchiatura all’avanguardia per la Gastroenterologia. L’associazione SNUPI e UniCredit hanno consegnato la strumentazione, che permetterà ai medici di effettuare diagnosi più precise e interventi più efficaci. La novità arriva in un momento in cui le tecnologie moderne migliorano le cure e riducono i tempi di attesa per i pazienti.

L'associazione SNUPI e UniCredit hanno consegnato una nuova strumentazione ad alta tecnologia alla Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'Ospedale Maggiore di Parma. L'associazione SNUPI (Sostegno Nuove Patologie Intestinali), da sempre vicina alla struttura diretta da Giorgio Nervi, ha.

