San Martino di Tours | il Santo Celebrato il 30 Gennaio

San Martino di Tours viene celebrato il 30 gennaio. La giornata si riempie di eventi e processioni che ricordano la vita del santo, nato in una famiglia pagana e poi convertitosi al Cristianesimo da giovane. Le strade si animano di fedeli e visitatori, che partecipano alle celebrazioni e rendono omaggio alla figura di San Martino.

La Vita di San Martino. Martino nacque in una famiglia pagana, ma si convertì al Cristianesimo in giovane età. Dopo aver servito nell'esercito romano, lasciò la vita militare per seguire la sua vocazione religiosa. Fu battezzato e divenne discepolo di Sant'Ilario di Poitiers. La sua dedizione alla fede lo portò a fondare il primo monastero in Gallia, a Ligugé, che divenne un centro di spiritualità e preghiera. La Canonizzazione e il Culto. San Martino fu canonizzato per i numerosi miracoli attribuiti alla sua intercessione e per la sua vita esemplare. È considerato il patrono dei soldati, dei mendicanti e dei produttori di vino, tra gli altri.

