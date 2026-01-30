salerno anche il vescovo in campagna elettorale

Il vescovo di Salerno entra ufficialmente in campagna elettorale. Oggi ha detto che spera in un governo stabile, senza esasperare i toni e con soluzioni che rispettino tutti. Le sue parole arrivano mentre il paese cerca di uscire da un momento di incertezza politica.

Tempo di lettura: 2 minuti “Auspico che si arrivi alla costituzione di un nuovo governo senza esasperare i toni e trovare soluzioni rispettose del bene comune”. Con queste parole, anche il vescovo di Salerno monsignor Andrea Bellandi ha voluto dire la sua nell’ambito della campagna elettorale che si sta consumando già a Salerno in vista delle prossime elezioni amministrative. Il massimo esponente della curia salernitana ha ringraziato il sindaco dimissionario Vincenzo Napoli “per il dialogo proficuo e la ricerca di un terreno comune sul quale operare” e ha poi espresso una serie di considerazioni, chiedendo che tutto si svolga in una dimensione di rispetto delle democrazia e delle forze in campo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

