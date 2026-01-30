A partire dal 2027, molti lavoratori italiani potrebbero trovarsi in difficoltà. L’aumento dell’età pensionabile previsto dalla legge di bilancio farà sì che diverse persone debbano lavorare più a lungo o affrontino una pensione più bassa. I dati ufficiali mostrano che ci saranno cambiamenti importanti per chi si avvicina all’età di uscita dal mercato del lavoro.

A partire dal 2027, un numero significativo di lavoratori potrebbe trovarsi in una situazione di vulnerabilità economica a causa dell’innalzamento graduale dell’età pensionabile previsto dalla legge di bilancio. Il cambiamento, che prevede un aumento di un mese all’anno per il raggiungimento del requisito anagrafico, potrebbe creare un gap tra il termine dell’assegno di accompagnamento e l’effettivo accesso alla pensione per chi ha lasciato il posto di lavoro in anticipo, ma con un accordo con il datore di lavoro. Questi lavoratori, spesso in età vicina ai 60 anni, hanno ottenuto una forma di sostegno temporaneo durante il periodo di transizione, ma con l’aggiornamento dei requisiti, potrebbero restare senza reddito per diversi mesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riforma pensioni 2027: chi potrebbe uscire anticipatamente secondo i dati ufficiali

Approfondimenti su Riforma Pensioni 2027

L’avvocato svizzero Donato Del Duca ha illustrato a Fanpage.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

RIFORMA PENSIONI 2026-27: cosa CAMBIA in MEGLIO

Ultime notizie su Riforma Pensioni 2027

Argomenti discussi: Pensioni, l’allarme Cgil: rischio di 55mila esodati dal 2027; Pensioni, dal 2027 con l’aumento dei requisiti si rischiano 55mila nuovi esodati; Aumento età pensioni dal 2027, c’è l’ODG sul congelamento dei 67 anni; Pensioni, chi rischia di restare senza assegno per mesi dal 2027: l'allarme della Cgil per 55mila esodati.

Con la riforma delle pensioni del governo Meloni ci saranno oltre 55mila esodatiCon l’incremento dell’età per la pensione decisa dal governo Meloni nello scorso dicembre, oltre 55mila lavoratori che hanno aderito a misure di uscita anticipata dal lavoro rischiano di trovarsi senz ... ilgranchio.it

Pensioni: cosa cambia nel 2026. E dal 2027 età più alta e rischio nuovi esodatiLa Legge di Bilancio congela il 2026 ma scatta di nuovo l’effetto Fornero che riattiva l’adeguamento automatico all’aspettativa di vita: fino a 3 mesi in più dal 2029 e 55 mila lavoratori senza reddit ... panorama.it

Mozione di maggioranza sollecita al Governo su revisione scatti legati alle aspettative di vita e uscita anticipata flessibile, indicati possibili indirizzi di Riforma Pensioni. - facebook.com facebook