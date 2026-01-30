Ricerca | oli essenziali di limone timo e rosmarino al posto dei farmaci negli allevamenti ittici

L’Università di Pisa lancia un nuovo progetto di ricerca chiamato SOURCE, che mira a rendere più sostenibile l’allevamento ittico. Gli scienziati studiano l’uso di oli essenziali di limone, timo e rosmarino come alternative naturali agli antibiotici, per ridurre l’impiego di farmaci negli allevamenti. L’obiettivo è trovare soluzioni più sicure e rispettose dell’ambiente, puntando sui fitobiotici di origine naturale.

Prende il via SOURCE – Sustainable and innOvative blUe food pRoduCtion under one hEalth approach, il nuovo progetto di ricerca coordinato dall'Università di Pisa che punta a rendere l'acquacoltura più sostenibile riducendo l'uso di antibiotici grazie a fitobiotici di origine naturale, come gli oli essenziali di limone, timo e rosmarino.

