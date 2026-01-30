Quelli della ' ' marmotta' la banda di matrice foggiana che funesta tutta Italia Infante | Grave e pericoloso fenomeno

Nelle ultime ore i Carabinieri di Foggia hanno messo fine a un’ampia operazione contro la banda della

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, è stata illustrata questa mattina alla presenza del procuratore capo Enrico Infante (i dettagli con i nomi). I militari hanno dato esecuzione a provvedimenti cautelari nei confronti di un gruppo criminale accusato di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata ai furti aggravati. Gli arresti sono stati eseguiti tra il Foggiano – in particolare nei comuni dell’area ofantina – e la Sicilia, dove è stato rintracciato uno dei presunti componenti della banda. Le indagini, avviate nei mesi scorsi, hanno consentito di ricostruire una serie di episodi criminosi avvenuti tra la Puglia e altre regioni del Centro-Sud.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

