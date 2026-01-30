Oggi il prezzo del gas all’ingrosso si attesta intorno a 0,395 euro per metro cubo, ovvero circa 41,7 euro a megawattora. Il valore si mantiene stabile rispetto alle ultime settimane, senza grandi variazioni. Per consumatori e operatori del settore, questa cifra rappresenta un dato importante per pianificare acquisti e strategie di approvvigionamento.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 30 Gennaio 2026, è pari a circa 0,395 euroSmc (equivalente a 41,7 euroMWh). Questo valore rappresenta il prezzo medio giornaliero rilevato sul mercato italiano del gas naturale all’ingrosso. Negli ultimi giorni il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza altalenante, ma con una lieve correzione al ribasso rispetto ai picchi registrati nella seconda metà di gennaio. Dopo aver raggiunto valori superiori a 45 euroMWh (circa 0,426 euroSmc) tra il 26 e il 27 Gennaio 2026, il prezzo è tornato a scendere, attestandosi oggi su livelli più contenuti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

