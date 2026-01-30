Pozzuoli nel silenzio é mancato un uomo buono

Un silenzio triste ha avvolto oggi Pozzuoli per la scomparsa di Mario Serpico, 76 anni, insegnante in pensione. La comunità piange un uomo che ha vissuto con semplicità e dedizione, lasciando un segno nei suoi studenti e nella vita di chi lo ha conosciuto.

Nel silenzio che ha accompagnato tutta la sua vita, è volato in cielo Mario Serpico, 76 anni, docente di scuola primaria in pensione. Uomo riservato, ha dedicato i suoi anni all’insegnamento e alla cultura, lasciando un segno profondo in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo, dentro e fuori l’aula. La sua era una presenza discreta, fatta di gesti semplici, passione per il sapere e grande senso del dovere. Al centro della sua vita c’è sempre stata la famiglia, punto fermo e rifugio affettivo, a cui ha donato tempo, attenzione e valori. Se ne va in silenzio, come ha vissuto, ma il suo esempio resta: quello di un uomo che ha educato con l’ascolto, la coerenza e l’amore per la conoscenza.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

