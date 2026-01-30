Pomeriggio 5 ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Nel pomeriggio di oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5, il talk show condotto da Myrta Merlino. La puntata è stata trasmessa come di consueto nel primo pomeriggio, e chi si è perso la diretta può recuperare la replica negli orari successivi. La trasmissione ha affrontato vari temi di attualità e curiosità, con interventi di ospiti e commenti in studio.

Nel pomeriggio di oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del talk show Pomeriggio 5 condotto dalla padrona di casa Myrta Merlino, succeduta a Barbara d’Urso. Non siete riuscite a vedere l’ultimo appuntamento per colpa di un impegno improrogabile? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Pomeriggio 5 del 30 Gennaio in TV e streaming. Non perdiamo dunque altro tempo in chiacchiere e iniziamo subito con la nostra guida. Come e dove vedere la replica di Pomeriggio 5 del 30 Gennaio. La replica dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 sarà trasmessa in TV e in streaming. 🔗 Leggi su Tutto.tv

Barbara D'Urso terrorizzata in tv: paura a Pomeriggio5, ecco perchéMomenti di panico oggi in diretta tv per Barbara D'Urso durante la nuova puntata di Pomeriggio 5, il talk show di grande successo che la presentatrice conduce ormai da circa dieci anni su Canale 5. it.blastingnews.com

Pomeriggio 5 addio, Gianluigi Nuzzi svela il nuovo nome del programma: come si chiameràE dopo l'addio a Barbara D'Urso prima e Myrta Merlino poi, le novità per il programma 'Pomeriggio cinque' sembrano non finire. Lo show di Canale 5, che ogni pomeriggio sfida La Vita in Diretta di ... leggo.it

