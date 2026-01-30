Pillbox e baschi in lana sono questi i 7 cappelli di tendenza da indossare in inverno
L’inverno 2026 porta in tavola sette cappelli di tendenza, dal basco in lana al maxi beanie. Sono modelli pratici e diversi tra loro, pensati per proteggersi dal freddo senza rinunciare allo stile. Dai cappelli con le orecchie a quelli che sembrano cappucci, le scelte sono varie e adatte a ogni gusto.
Dal basco in lana al maxi beanie, passando per pillbox hat, cappelli con le orecchie e a quelli che sembrano cappucci, ecco i modelli di tendenza per difendersi dal freddo nell'inverno 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it
