Pillbox e baschi in lana sono questi i 7 cappelli di tendenza da indossare in inverno

L’inverno 2026 porta in tavola sette cappelli di tendenza, dal basco in lana al maxi beanie. Sono modelli pratici e diversi tra loro, pensati per proteggersi dal freddo senza rinunciare allo stile. Dai cappelli con le orecchie a quelli che sembrano cappucci, le scelte sono varie e adatte a ogni gusto.

