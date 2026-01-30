Permessi Ztl da febbraio si torna alla gestione diretta del Comune Nuovo numero di telefono sede e orari invariati

Da lunedì 2 febbraio, il Comune riprende in mano la gestione dei permessi Ztl. Il numero di telefono cambia, ma sede e orari restano gli stessi: i cittadini possono rivolgersi allo sportello presso il Quic di via Beverora 57, ogni lunedì, martedì e giovedì dalle 8.

Cambia il recapito telefonico dello sportello Permessi Ztl: da lunedì 2 febbraio sarà operativo il nuovo numero 0523-492003 Cambia il recapito telefonico dello sportello Permessi Ztl: da lunedì 2 febbraio sarà operativo il nuovo numero 0523-492003, ma restano invariati sede e orari di attività, rimanendo a disposizione dei cittadini presso il Quic di via Beverora 57 ogni lunedì, martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13.30, nonché il sabato mattina dalle 8.15 alle 12.15.“Dal mese di febbraio – spiega il vice sindaco Matteo Bongiorni – il Comune torna a gestire direttamente tutte le attività relative al rilascio dei permessi di accesso alla zona a traffico limitato e alle aree pedonali urbane: un servizio di importanza fondamentale per la collettività, da anni appaltato all’esterno, che l’Amministrazione ha scelto ora di portare nell'ambito delle attività rese dagli Sportelli Polifunzionali in stretto raccordo con la Polizia Locale.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

