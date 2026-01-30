Percorsi abilitanti 2025 26 | 30 36 o 60 CFU? Lalla ti spiegherà tutto Iscriviti alla newsletter Diventare Insegnanti

Lalla spiega le differenze tra i percorsi abilitanti 202526, tra i vari CFU richiesti e come iscriversi alla newsletter “Diventare Insegnanti”. Chi vuole partecipare alla riserva prima fascia GPS 2026 deve fare in fretta: le iscrizioni chiudono venerdì alle 18.

I bandi, titoli di accesso e domanda. Riserva prima fascia GPS 2026 Lalla vi spiegherà tutto. Iscriviti entro venerdì ore 18. Cosa riceverò iscrivendomi alla newsletter? Chi si iscrive riceverà: notizie filtrate e commentate, non semplici link; anticipazioni su bandi e aggiornamenti relativi ai percorsi per diventare insegnanti; risposte ai dubbi più frequenti; consigli pratici . L'articolo Percorsi abilitanti 202526: 30, 36 o 60 CFU? Lalla ti spiegherà tutto. Iscriviti alla newsletter “Diventare Insegnanti” .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

