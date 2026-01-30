Per la prima volta, l’esercito israeliano riconosce ufficialmente oltre 71 mila vittime a Gaza. Finora, il numero più alto di morti attribuiti ai combattimenti e alle operazioni militari proveniva dai dati del ministero della Salute di Gaza. La conferma arriva dopo settimane di tensioni e scontri tra le parti, con un bilancio che continua a crescere e che preoccupa la comunità internazionale.

L’esercito israeliano ha riconosciuto come attendibili i numeri del ministero della Salute di Gaza secondo cui 71.667 palestinesi sono stati uccisi durante la guerra iniziata dopo il 7 ottobre 2023. Lo scrive Haaretz. Secondo il ministero di Gaza, i morti accertati comprendono esclusivamente le persone uccise dal fuoco israeliano, escludendo chi è deceduto per fame o per malattie aggravate dal conflitto. L’ammissione da parte dell’esercito arriva dopo mesi in cui il governo israeliano aveva definito quei numeri inaffidabili, senza produrre dati alternativi e nonostante diverse organizzazioni internazionali avessero già esaminato le cifre considerandole attendibili. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Per la prima volta l’Idf ammette oltre 71 mila vittime accertate a Gaza

