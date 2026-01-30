Partite oggi stasera e domani | guida alla Diretta TV

Oggi, stasera e domani si giocano molte partite di calcio in Italia e in Europa. Su diversi canali come Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset, si potranno seguire le gare di Serie A, Serie B, Coppa Italia, oltre alle competizioni internazionali come Champions ed Europa League. La giornata è ricca di eventi e tifosi si preparano a seguire le proprie squadre in diretta.

Calciomercato Roma: no di Celik al rinnovo, c’è la Juve sullo sfondo! Intanto si avvicina Sulemana.Cosa sta succedendo Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare Goretzka lascia il Bayern Monaco a parametro zero! Annuncio del ds Freund, ecco quale sarà il suo futuro Calciomercato Atalanta: novità importanti su Lookman! Ma non solo lui, un altro big nerazzurro potrebbe partire negli ultimi giorni Calciomercato Roma: no di Celik al rinnovo, c’è la Juve sullo sfondo! Intanto si avvicina Sulemana.Cosa sta succedendo Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare Calciomercato Atalanta: novità importanti su Lookman! Ma non solo lui, un altro big nerazzurro potrebbe partire negli ultimi giorni Goretzka lascia il Bayern Monaco a parametro zero! Annuncio del ds Freund, ecco quale sarà il suo futuro Esonero De Zerbi, clamoroso cambio in panchina per i francesi? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Juventus, Spalletti cambia i bianconeri! Da Napoli a Napoli, il tecnico si prende una rivincita – VIDEO Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: «Mourinho? In un primo periodo ci siamo detti qualcosa, più lui di me, su questo aspetto vince sempre lui. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Serie A

Argomenti discussi: Champions League, l’ultima giornata gratis in TV (28 gennaio): il big match in chiaro su Tv8; Serie A, la Juventus batte il Napoli 3-0. Il big match Roma-Milan finisce 1-1; Diretta Champions League ultima giornata, risultati Inter, Juve, Napoli e Atalanta. Classifica aggiornata; Dove vedere il Napoli stasera in diretta streaming | DAZN News IT.

Le partite di oggi, giovedì 29 gennaio 2026: Panathinaikos-Roma e Maccabi-BolognaElenco delle partite del 29 gennaio 2026: i giallorossi per archiviare la top 8 di Europa League, i felsinei a metà strada tra i play off e il sogno ottavi ... calciomagazine.net

Sport e Calcio in TV oggi, stasera e in settimana. La Guida tv completaScopri dove vedere le partite di Calcio e tutto lo Sport in Televisione: leggi la Guida TV completa con match ed eventi in programma, in chiaro e pay tv. sport.virgilio.it

Tutto quello che bisogna sapere dopo le partite di oggi - facebook.com facebook

TENNIS | "Oggi ho giocato una delle mie migliori partite". Lorenzo Musetti commenta così la vittoria in tre set su Fritz che lo proietta ai quarti di finale, per la prima volta in carriera, all'Australian Open. #ANSA x.com