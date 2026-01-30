Domani sera, il Parma dovrà fare i conti con un'altra assenza importante. Cuesta ha perso un altro titolare, complicando ulteriormente le scelte in vista della sfida contro la Juventus. I ducali cercano soluzioni per affrontare al meglio l'impegno, anche senza uno dei loro pezzi chiave.

Parma Juve, mister Cuesta perde un altro titolare per il match di domenica sera: nuova tegola per i ducali. Ecco che cosa è successo. La Juventus mette nel mirino la trasferta del Tardini con la consapevolezza di dover affrontare una squadra ferita, ma anche indebolita da un’assenza pesante dell’ultima ora. Mentre Luciano Spalletti studia le mosse migliori per gestire le energie del gruppo reduce dalle fatiche europee, arrivano brutte notizie dall’infermeria per il Parma, prossimo avversario in campionato. Il tecnico degli emiliani Carlos Cuesta perde per infortunio Almqvist. L’ attaccante aveva accusato un fastidioso risentimento muscolare alla coscia sinistra che aveva subito preoccupato l’ambiente ducale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Parma Juve, Cuesta perde un altro titolare: nuova tegola per i ducali. Ecco che cosa è successo

