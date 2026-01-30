Ospedale di Vaio isolato dopo le 20,30 Fiazza | I trasporti notturni vanno potenziati così si boicottano accessibilità e diritto alla salute

Dopo le 20,30 l’ospedale di Vaio a Parma resta isolato, senza collegamenti di trasporto pubblico. Fiazza chiede alla Regione di intervenire subito, potenziando o ripristinando i collegamenti serali e notturni, per garantire l’accesso ai servizi sanitari anche nelle ore più tardi. La mancanza di collegamenti rischia di mettere in difficoltà chi ha bisogno di cure o visite fuori dal normale orario.

Il consigliere Fiazza (Lega) sollecita soluzione per ovviare alla mancanza di collegamenti con la struttura ospedaliera dopo le 20.30 "La Regione si attivi, in collaborazione con gli enti locali competenti e con le aziende di trasporto pubblico, per potenziare o ripristinare collegamenti serali e notturni da e verso l'ospedale di Vaio (Parma)". La richiesta arriva da Tommaso Fiazza (Lega) che ha presentato un'interrogazione alla luce della mancanza di mezzi di trasporto (autobus, treni e taxi) tra l'ospedale di Vaio e Fidenza dopo le 20.30. "L'ospedale di Vaio rappresenta un presidio sanitario di riferimento per il territorio di Fidenza e dei comuni limitrofi - ha precisato Fiazza - e molti pazienti, familiari e operatori sanitari necessitano di raggiungere la struttura o di rientrare in città, anche in orari serali e notturni quando non è possibile reperire un servizio taxi, in quanto non vi è nessun operatore a quell'ora in servizio.

