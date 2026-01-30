Sabato pomeriggio a Pamplona si gioca una partita interessante tra Osasuna e Villarreal. Entrambe le squadre arrivano con umori diversi e cercano punti importanti in classifica. Si prevede una partita combattuta, con almeno un gol per parte, anche se nulla è scontato. I tifosi sono pronti a tifare e aspettano di vedere quale squadra avrà la meglio.

Osasuna–Villarreal sarà una bella sfida che animerà il sabato pomeriggio di calcio spagnolo: sono due squadre che stanno vivendo una congiuntura molto diversa. I Navarri stanno trovando continuità e le due vittorie consecutive contro Oviedo e Rayo Vallecano li hanno portati a una condizione di classifica molto più tranquilla; i valenciani invece hanno perso le. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Osasuna-Villarreal (sabato 31 gennaio 2026 ore 16:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un gol per parte a Pamplona?

Osasuna e Villarreal si preparano alla sfida di sabato pomeriggio a Pamplona.

Pronostico Osasuna vs Villarreal – 31 Gennaio 2026La sfida di La Liga tra Osasuna e Villarreal promette ritmo e intensità allo Stadio El Sadar. In programma il 31 Gennaio 2026 alle 16:15, rappresenta un punto ... news-sports.it

Le partite di oggi, sabato 31 gennaio 2026: Napoli-Fiorentina in primo pianoElenco delle partite del 31 gennaio 2026: la 23esima di Serie A si apre anche con Pisa-Sassuolo e Cagliari-Verona, programma completo in Serie B e parziale nei top campionati europei ... calciomagazine.net

LIGA - 20a GIORNATA Il Real Madrid si porta ad un solo punto dal Barcellona capolista. L'Atletico Madrid agguanta il Villarreal al quarto posto. Gli amarillos però devono recuperare una gara. Betis e Celta si avvicinano al quinto posto facebook