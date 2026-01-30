Oroscopo dei tarocchi per la settimana 26 gennaio - 1 febbraio 2026 per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario Pesci Ecco cosa prevede Thalys

Questa settimana i tarocchi indicano cambiamenti per molti segni. L’Ariete potrebbe ricevere una sorpresa, mentre il Toro si prepara a fare scelte importanti. I Gemelli devono stare attenti alle decisioni, e il Cancro potrebbe vivere momenti di riflessione. Leone e Vergine si concentrano su questioni pratiche, mentre Bilancia e Scorpione si trovano davanti a nuove opportunità. Sagittario e Capricorno devono gestire bene le energie, e Acquario e Pesci si preparano a ricevere novità inaspettate. La settimana si preannuncia intensa e

