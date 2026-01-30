Oggi 30 gennaio re Felipe di Spagna compie 58 anni e riceve un regalo bellissimo dalla figlia Sofia

Oggi il re Felipe di Spagna compie 58 anni e riceve un regalo speciale dalla figlia Sofia. Alla corte si è tenuta una grande festa, anche se nel regno non ci sono neonati in più, come diceva un famoso cartone degli anni Ottanta. La giornata è stata all’insegna di sorrisi e di celebrazioni semplici, senza grandi proclami o eventi ufficiali.

Grande festa alla corte di Spagna. No, nel regno non c'è una bimba in più, come recita un popolare cartone degli Anni 80. Il motivo delle celebrazioni è un compleanno. Quello di re Felipe. Re Felipe compie 58 anni. Oggi, 30 gennaio, re Felipe compie 58 anni. Non una cifra tonda, è vero. Ma, in ogni caso, una giornata importante. L'occasione, per il monarca, per fare un bilancio delle sue quasi sei decadi di vita e dei suoi 15 anni di regno. Non sappiamo quali regali riceverà dalla famiglia. Sappiamo, però, che la figlia Sofia, 18 anni, ha per lui in serbo un dono meraviglioso. Re Felipe è nato il 30 gennaio 1968 (foto Getty Images) Come riportato dalla rivista Lecturas lo scorso 24 gennaio, la Casa Reale spagnola ha annunciato che la principessa Sofia avrebbe ripreso le sue funzioni ufficiali da sola in occasione del compleanno del padre.

