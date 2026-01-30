Morta in casa a Volpiano il giorno prima era stata visitata in ospedale | aperta un' inchiesta per omicidio colposo

La procura di Ivrea ha aperto un’indagine sulla morte di Luana Ziggiotti, trovata senza vita nel suo appartamento a Volpiano. La donna, 54 anni, era stata visitata in ospedale il giorno prima di essere trovata morta. Il pubblico ministero Alessandro Gallo ha iscritto il caso come omicidio colposo, ma al momento non ci sono ancora dettagli sulle cause del decesso. La polizia sta ascoltando testimoni e cercando di ricostruire le ultime ore di Luana, che lavorava come operatrice socio-sanitaria.

Il pm Alessandro Gallo della procura di Ivrea ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di omicidio colposo per la morte di Luana Ziggiotti, una 54enne trovata senza vita lo scorso 20 gennaio 2026 nel suo appartamento a Volpiano, dove lavorava anche come operatrice socio-sanitaria nella residenza sanitaria assistenziale Giovanni XXIII. La donna era stata colta da un malore ed era caduta a terra battendo la testa. I carabinieri della stazione cittadina non hanno avuto dubbi fin da subito che non ci fosse stato alcun episodio violento. Tuttavia, il giorno prima Ziggiotti sarebbe stata visitata e dimessa dal pronto soccorso dell'ospedale di Chivasso, dove si era recata poiché non si sentiva bene.🔗 Leggi su Torinotoday.it

