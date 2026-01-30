Massimo Di Cataldo festeggia i 30 anni di Anime pubblicandolo per la prima volta in vinile

Massimo Di Cataldo celebra i 30 anni di “Anime” con una versione in vinile. L’artista ha annunciato che da oggi l’album è disponibile su tutti gli store digitali. Nel 1996 “Anime” vendette oltre 300 mila copie. Per i fan, questa è l’occasione di riscoprire un pezzo importante della sua carriera in una veste nuova.

ROMA – "Sono emozionato nell'annunciarvi che da oggi è in vendita su tutti gli store digitali l'edizione 30° anniversario del mio album "Anime", che nel 1996 vendette più di 300.000 copie. Dentro troverete "Se adesso te ne vai", "Con il cuore", naturalmente "Anime", ma anche "Michela" e tutti gli altri successi contenuti nello stesso album del 1996. Per la prima volta disponibile in doppio vinile, in una stupenda confezione apribile". Lo fa sapere, sui suoi canali social, Massimo Di Cataldo.

