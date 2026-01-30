Madre maltrattata a Frosinone figlio nei guai | fratello dell' aggressore dà al suo bimbo il nome di un agente

A Frosinone, una donna ha chiamato la polizia perché il figlio la picchiava. Gli agenti sono intervenuti e hanno allontanato l’uomo di casa. Nel frattempo, il fratello dell’aggressore ha deciso di chiamare il suo bambino con il nome di un agente della polizia, forse per ricordare meglio l’accaduto. La situazione rimane sotto osservazione.

Eseguito un allontanamento dalla casa familiare a Frosinone, dove un uomo è stato sottoposto a misura cautelare per maltrattamenti in famiglia ai danni della madre. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale locale, a seguito di indagini avviate dopo la segnalazione della vittima. Le indagini e l'intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio lo scorso mese di ottobre, quando la Squadra Mobile ha dato esecuzione all'ordinanza applicativa della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare nei confronti dell'uomo residente a Frosinone.

