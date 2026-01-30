L' incubo dei maltrattamenti e il grazie più commovente | dà al neonato il nome del poliziotto che ha salvato la nonna

Un episodio che ha commosso tutti è avvenuto ieri in un piccolo paese. Un neonato è stato salvato da un poliziotto che ha rischiato tutto per mettere in salvo la nonna e il bambino, rimasti in grave pericolo. Alla fine, il ringraziamento più sincero è arrivato dal neonato stesso, il cui nome è stato scelto proprio in onore dell’agente che lo ha salvato. Una vicenda che dimostra come, dietro le procedure e i verbali, ci siano sempre storie di solidarietà e coraggio.

Gli agenti, raccolta la disperata richiesta d'aiuto della donna, hanno svolto accertamenti rapidi e precisi, ricostruendo un quadro probatorio solido Dietro il freddo linguaggio dei verbali e dei codici penali, spesso si nascondono storie di profonda umanità. È quanto accaduto a Frosinone, dove un’indagine per maltrattamenti in famiglia, condotta dalla Polizia di Stato, si è conclusa non solo con il ripristino della legalità, ma con un gesto di gratitudine indelebile: un nuovo nato che porterà il nome dell'agente che ha restituito la serenità alla sua famiglia. La vicenda giudiziaria risale allo scorso mese di ottobre, quando gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Frosinone hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

