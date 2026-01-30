L’Unione Europea ha deciso di mettere nella lista delle organizzazioni terroristiche la Guardia rivoluzionaria iraniana. La decisione è stata annunciata dalla presidente della Commissione europea, Kaja Kallas, che ha commentato su Twitter: “La repressione non può restare senza risposta”. La mossa arriva in un momento di crescenti tensioni tra l’Europa e l’Iran, con l’obiettivo di punire le azioni repressioni del regime e di rafforzare la posizione dell’UE sui diritti umani nel paese.

L’annuncio è arrivato da Kaja Kallas. “ La repressione non può restare senza risposta – ha scritto sui social l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue -. I ministri degli Esteri dell’Ue hanno appena compiuto il passo decisivo di designare la Guardia rivoluzionaria iraniana come organizzazione terroristica. L’Unione europea ha raggiunto l’unanimità necessaria per designare il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (Irgc) dell’Iran come organizzazione terroristica, un rimprovero altamente simbolico in risposta alla violenta repressione della Repubblica Islamica contro le proteste di piazza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Europa ha designato la Guardia rivoluzionaria iraniana come organizzazione terroristica

Approfondimenti su Europa Guardia

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

EU lists Iran's paramilitary Revolutionary Guard as terrorist organization

Ultime notizie su Europa Guardia

Argomenti discussi: I Pasdaran iraniani designati come gruppo terroristico: sì unanime dell'Ue; L’Unione Europea ha inserito i Guardiani della rivoluzione tra le organizzazioni terroristiche; Perché l'Europa ha deciso di imbrigliare WhatsApp Channels con il DSA, da oggi; WhatsApp, l'UE: è piattaforma di grandi dimensioni, cosa cambia da maggio.

L'Unione Europea: I Pasdaran Iraniani Designati come Terroristi e le Conseguenze per la Sicurezza GlobaleL'Unione Europea ha ufficialmente designato i Pasdaran iraniani come gruppo terroristico, una decisione che riflette il cambio di posizione strategica di Francia e Italia. notizie.it

I Pasdaran iraniani designati come gruppo terroristico: sì unanime dell'UeIl Corpo delle guardie della rivoluzione Islamica dell'Iran sarà aggiunto alla lista nera del terrorismo dell'Unione europea, come deciso giovedì dai ministri degli Affari esteri dopo i ripensamenti d ... msn.com

Designato l'arbitro per la sfida di Europa League di giovedì al Dall'Ara tra Bologna e Celtic! La terna è completata da: Meintanas (GRE) e Papadakis (GRE), con quarto uomo Tsakalidis (GRE) e addetti VAR Evangelou (GRE) e Van Driessche (BEL) - facebook.com facebook