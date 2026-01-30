L' Ereditàrivolta contro Liorni | Tosse e pulci? Non lo usa nessuno

Questa mattina, durante la puntata de L'Eredità, una concorrente ha criticato apertamente Marco Liorni. Ha detto che il conduttore non si prende cura di sé, scherzando sul fatto che tossisce spesso e non si pulisce. La frase è arrivata come una bordata diretta, senza mezzi termini, e ha scatenato un momento di imbarazzo in studio.

Oggi, venerdì 30 gennaio, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il bentornato ad Alberto, il nuovo campione che ieri ha debuttato perdendo però alla Ghigliottina. Con lui giocano come concorrenti: Francesco anche ieri ai 100 secondi, Martina da Campobasso, Pino da Chieti, Tiziana da Pra, Matteo da una settimana nel programma, Daniele da Ancona. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto tutto il pubblico in studio a gran voce. Ma alla fine l'unico concorrente che è riuscito ad arrivare fino alla Ghigliottina è stato Matteo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

