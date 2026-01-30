le raccomandazioni del 30 gennaio 2026

Le banche d’affari tornano a puntare forte sull’Italia. Il 30 gennaio 2026, infatti, hanno aggiornato le loro raccomandazioni e i target price per circa venti titoli azionari italiani, mostrando un rinnovato interesse per il mercato nazionale. Le analisi indicano che alcuni titoli potrebbero vedere aumenti significativi, mentre altri restano sotto stretta osservazione. La giornata ha segnato un passo importante per gli investitori, che ora seguono con attenzione i nuovi segnali provenienti dal mondo delle finanze.

Il 30 gennaio 2026 ha segnato un momento di rinnovato interesse da parte delle banche d’affari sul mercato azionario italiano, con una serie di aggiornamenti sulle raccomandazioni e sui target price per una ventina di titoli tra i più seguiti. Tra le principali novità, la società francese STM ha ricevuto un’ampia convalida da parte di due tra le più importanti banche globali: Citigroup e UBS, entrambe che hanno mantenuto la raccomandazione “Buy” con un prezzo obiettivo stabilito a 31.000 euro. Il rialzo del target price rispetto ai livelli precedenti è legato ai dati positivi del 2025, che hanno evidenziato una crescita solida nei ricavi e una migliorata capacità operativa, specialmente nei settori legati all’elettronica di potenza e ai semiconduttori per l’industria 4. 🔗 Leggi su Ameve.eu

