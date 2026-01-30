La partita tra Lazio e Genoa si gioca questa sera alle 20, aprendo la giornata 23 del campionato di Serie A. La sfida si svolge allo stadio Olimpico, con le due squadre pronte a darsi battaglia per i tre punti. Chi vorrà seguire l’incontro potrà vederlo in diretta su TV oppure in streaming, mentre le formazioni ufficiali sono state già annunciate. La serata promette emozioni e tanta attenzione da parte dei tifosi.

Lazio-Genoa apre ufficialmente il programma della giornata numero 23 del campionato di Serie A. Si gioca stasera, venerdì 30 gennaio, ore 20.45. Da un lato i biancocelesti, allenati da Maurizio Sarri, hanno conquistato un solo punto nelle ultime due partite. All'Olimpico arriva un Genoa in salute, dopo la vittoria in rimonta contro il Bologna: la squadra di De Rossi è ora a +6 sulla zona retrocessione. All'Olimpico ci sarà contestazione per la tensione tra tifosi e società. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Lazio-Genoa: dove vederla (tv e streaming), orario e le formazioni ufficiali

