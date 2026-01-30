La sfida di Prato | sapersi raccontare Lavoro cultura e ’diventità’

Prato si trova di fronte a una sfida importante: come raccontarsi e valorizzare il proprio passato senza rinunciare al futuro. La città deve rivedere la propria immagine, partendo dalla propria identità fatta di storia e radici, ma anche guardando avanti. È il momento di interrogarsi su cosa vuole diventare, tra lavoro, cultura e la necessità di cambiare.

Prato, 30 gennaio 2026 – Prato ha bisogno di ripensare il proprio capitale semantico. L’immagine della città è legata all’identità che per me è ’ diventità ’, cioè una identità ancorata alla nostra storia, alla nostre radici ma che deve interrogarsi su quello che siamo e quello che vorremmo essere. Il futuro del distretto. “Legalità, innovazione e comunicazione per il manifatturiero” Prato accogliente, inclusiva, parole forti e centrali nelle politiche del passato, oggi quelle parole debbono essere declinate con corresponsabilità e consapevolezza». È con questo approccio che Irene Sanesi, economista della cultura, ha portato il proprio contributo al dibattito sul futuro della città mettendo al centro il rapporto tra immagine, identità e cultura, intrecciandolo con la dimensione economica e produttiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

