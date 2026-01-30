Trent’anni fa, David Foster Wallace pubblicò Infinite Jest, un romanzo che ancora oggi sembra parlare del nostro presente. Attorno al libro c’è chi racconta di leggende, come quella che la copertina raffigurasse una scena di Fritz Lang su set di Metropolis. In realtà, quella immagine ha fatto discutere e alimentato il mistero su un’opera che ha rivoluzionato la narrativa americana. Oggi, a Roma, si ripercorrono i trent’anni di un capolavoro che si è ormai consolidato come un punto di riferimento.

Roma, 30 gennaio 2026 –?????? Attorno a Infinite Jest ruotano tante leggende. A iniziare dalla foto di copertina: si disse che David Foster Wallace aveva pensato a un’istantanea di Fritz Lang sul set di Metropolis (1926). In quel 1996 ricorrevano i settant’anni del film – ambientato nel 2026 – che guardava al futuro, ma con l’ossessione per il presente. Anticipava i tempi quasi fino a prevederli per come poi li stiamo vivendo ora. Che cosa dovremmo dire allora della sovrastruttura di Infinite Jest? Nel romanzo che guarda sempre al futuro – e che per alcuni dettagli colti dal nostro Io lettore soprattutto nel tempo, ci fanno pensare al 2008 (guarda caso l’anno della morte di DFW) – gli Stati Uniti hanno già annesso Canada e Messico, il presidente Gentle è maniaco della purificazione e soprattutto è il simbolo della politica diventata spettacolo: uno show ventiquattro ore su ventiquattro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La sfida di David Foster Wallace: l’abisso profetico di Infinte Jest. Trent’anni fa era già il nostro oggi

