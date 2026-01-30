La Cina ha mostrato un nuovo missile aria-aria chiamato PL-17. Una foto circolata online lo ritrae da vicino, alimentando le speculazioni sulla sua potenza e capacità. Gli esperti si chiedono quali siano le reali caratteristiche di questa arma, che potrebbe cambiare gli equilibri nella regione. Per ora, il governo cinese non ha commentato, ma l’immagine ha già fatto il giro del web.

Sul web è diventata virale una fotografia che mostrerebbe da vicino il missile aria-aria cinese PL-17. L’immagine, la cui autenticità non è stata confermata, ritrae quello che sembrerebbe essere un mock-up a grandezza naturale del missile, lungo circa sei metri, esposto durante una fiera o un’esposizione militare. Ha inoltre riacceso l’attenzione su una delle armi più misteriose dell’ Aeronautica dell’Esercito Popolare di Liberazione (PLAAF). Sullo sfondo compare materiale promozionale del caccia stealth J-20, mentre davanti al missile posa una persona con il volto oscurato. Sebbene data e luogo restino ignoti, la sola possibilità che il PL-17 sia stato mostrato così apertamente rappresenta un fatto rilevante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Cina stringe i muscoli: ecco il "misterioso missile" PL-17

Negli ultimi giorni sui social cinesi è circolata una foto che ha riacceso l’attenzione internazionale sul missile PL-17, uno dei sistemi d’arma più misteriosi di Pechino.

