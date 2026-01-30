Jujutsu Kaisen | 66.000 fan chiedono Tunka Donka per la scena di Hakari

La comunità di appassionati di anime ha fatto sentire la sua voce, chiedendo a gran voce di inserire “Tunka Donka” in Jujutsu Kaisen. Quasi 66.000 fan hanno firmato online, spingendo i creatori a considerare questa richiesta. La scena di Hakari, uno dei personaggi più amati, potrebbe cambiare grazie a questa mobilitazione di pubblico.

La comunità degli anime ha dimostrato ancora una volta il suo potere di mobilitazione per includere Tuca Donka nel Jujutsu Kaisen. Nel vibrante mondo creato da Gege Akutami, i fanatici non consumano solo i contenuti, ma cercano di modellarlo attivamente. Un esempio recente di questo è una petizione massiccia indirizzata allo studio MAPPA, dove più di 66.000 fan hanno avuto tutte le forze per far sì che una canzone specifica del genere brasiliano Phonk sia integrata in una scena chiave dell’arco di Culling Game (Giochi di selezione). L’origine del fenomeno: Perché i fan vogliono “Tunka Donka” in Jujutsu Kaisen?. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

