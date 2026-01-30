Questa mattina a La Spezia sono iniziati i controlli con rilevatori di metallo nelle scuole. Per la prima volta, all’ingresso dell’Istituto Einaudi Chiodo sono stati fatti passare gli studenti tramite metal detector. La decisione arriva poche settimane dopo l’omicidio di Youssef Abanoub, il 18enne ucciso a coltellate da un compagno di classe. La scuola ha voluto rafforzare la sicurezza per prevenire altri episodi di violenza.

Questa mattina, per la prima volta a La Spezia, sono stati attivati controlli con rilevatori di metallo all’ingresso dell’Istituto Einaudi Chiodo, scuola dove il 18enne Youssef Abanoub è stato ucciso a coltellate da un compagno di classe il 18 gennaio scorso. L’iniziativa, avviata su autorizzazione della prefettura, ha coinvolto le forze dell’ordine, tra cui un’unità cinofila, e ha visto l’impiego di dispositivi portatili per ispezionare zaini e corpi degli studenti. L’obiettivo è prevenire l’introduzione di armi bianche all’interno degli istituti scolastici, in un contesto di crescente allarme sulla sicurezza nelle scuole dopo il dramma avvenuto a inizio mese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ispezione con rilevatori di metallo nelle scuole della Spezia dopo il dramma studentesco

Dopo l’incidente di La Spezia, il ministro Valditara ha avanzato l’idea di installare metal detector nelle scuole considerate a rischio, in collaborazione con le prefetture.

Dopo l’incidente di La Spezia, si riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle scuole.

